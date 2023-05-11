У жителя Бейлагана изъят автомат Калашникова

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского РУП, у жителя района был обнаружен и изъят автомат Калашникова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского РУП, у жителя района был обнаружен и изъят автомат Калашникова.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В автомобиле жителя района Али Аллахвердиева, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении оружия, был обнаружен автомат "АК-74", магазин к нему и 30 патронов калибра 7,62 мм.

По факту в Бейлаганском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, решением суда А.Аллахвердиев заключен под стражу.