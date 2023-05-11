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У жителя Бейлагана изъят автомат Калашникова

У жителя Бейлагана изъят автомат Калашникова В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского РУП, у жителя района был обнаружен и изъят автомат Калашникова.
Происшествия
11 мая 2023 г. 10:03
У жителя Бейлагана изъят автомат Калашникова

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского РУП, у жителя района был обнаружен и изъят автомат Калашникова.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В автомобиле жителя района Али Аллахвердиева, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении оружия, был обнаружен автомат "АК-74", магазин к нему и 30 патронов калибра 7,62 мм.

По факту в Бейлаганском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, решением суда А.Аллахвердиев заключен под стражу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeyləqan sakinində "Kalaşnikov" aşkarlanıb

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