У жителя Барды изъяли крупную партию марихуаны

У жителя Барды обнаружено около 3 килограммов сушеной марихуаны.

У жителя Барды изъято около трех килограммов сушеной марихуаны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Бардинского районного отдела полиции (РОП), был задержан житель села Гараюсифли Сеймур Аллахверан оглу Исрафилов. В ходе осмотра дома, в котором он проживал, было обнаружено около трех килограммов наркотического средства - сушеной марихуаны.

В настоящее время сотрудники Бардинского РОП продолжают следственно-оперативные мероприятия в рамках дела.