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У жителя Барды изъяли крупную партию марихуаны

У жителя Барды изъяли крупную партию марихуаны У жителя Барды обнаружено около 3 килограммов сушеной марихуаны.
Происшествия
14 декабря 2023 г. 00:29
У жителя Барды изъяли крупную партию марихуаны

У жителя Барды изъято около трех килограммов сушеной марихуаны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Бардинского районного отдела полиции (РОП), был задержан житель села Гараюсифли Сеймур Аллахверан оглу Исрафилов. В ходе осмотра дома, в котором он проживал, было обнаружено около трех килограммов наркотического средства - сушеной марихуаны.

В настоящее время сотрудники Бардинского РОП продолжают следственно-оперативные мероприятия в рамках дела.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdə sakininin evində 3 kiloqrama yaxın qurudulmuş marixuana aşkarlanıb

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