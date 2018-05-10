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    У жителя Барды изъято около 3 кг наркотических средств

    © Report

    Барда. 10 мая. REPORT.AZ/ У жителя Бардинского района изъято около 3 кг наркотических средств.

    Об этом карабахскому бюро Report сообщил начальник следственного отдела Бардинского районного отделения полиции Талех Шамилов.

    Он сообщил, что у задержанного в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского РОП, жителя Брадинского района Фуада Садыгова при обыске было обнаружено 9 г, а в принадлежащем ему автомобиле марки "Лада" 2 кг 730 г марихуаны.

    Задержанный и вещественные доказательства были переданы следствию.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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