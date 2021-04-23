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У жителя Баку изъято 15 кг наркотиков

У жителя Баку изъято 15 кг наркотиков При личном обыске у него были обнаружены более 29 г героина и более 19 г метамфетамина
Происшествия
23 апреля 2021 г. 12:23
У жителя Баку изъято 15 кг наркотиков

У жителя Баку обнаружена крупная партия наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате операции, проведенной на основании поступившей информации сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, на территории Бинагадинского района был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, ранее судимый житель Баку К.Гусейнов. При личном обыске у него были обнаружены более 29 г героина и более 19 г метамфетамина.

В продолжение мероприятий был проведен обыск у него дома, где обнаружили и 12 кг 135 г героина, более 2 кг метамфетамина и более 868 г опиума.

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Версия на азербайджанском языке Bakı sakininin evindən 15 kq narkotik götürüldü

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