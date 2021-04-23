У жителя Баку изъято 15 кг наркотиков

При личном обыске у него были обнаружены более 29 г героина и более 19 г метамфетамина

У жителя Баку обнаружена крупная партия наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате операции, проведенной на основании поступившей информации сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, на территории Бинагадинского района был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, ранее судимый житель Баку К.Гусейнов. При личном обыске у него были обнаружены более 29 г героина и более 19 г метамфетамина.

В продолжение мероприятий был проведен обыск у него дома, где обнаружили и 12 кг 135 г героина, более 2 кг метамфетамина и более 868 г опиума.