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У жителя Баку изъят автомат Калашникова

У жителя Баку изъят автомат Калашникова У жителя Баку изъят автомат Калашникова, патроны к нему и метамфетамин.
Происшествия
14 апреля 2023 г. 09:38
У жителя Баку изъят автомат Калашникова

У жителя Баку изъят автомат Калашникова, патроны к нему и метамфетамин.

Как сообщает Report, 12 апреля в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специальными патрульными подразделениями Управления полиции на водном транспорте, в Гарадагском порту в поселке Сар был задержан и доставлен в Управление житель Баку Азизалиев Орхан Инглаб оглу (1996 г.р.).

В ходе досмотра у него были обнаружены и изъяты автомат "Калашникова", 60 патронов калибра 7,62, два магазина к автомату и психотропное вещество метамфетамин в объеме 9,547 грамма.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakı sakininin üzərində “Kalaşnikov” silahı və döyüş sursatı aşkarlanıb

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