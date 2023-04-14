У жителя Баку изъят автомат Калашникова

У жителя Баку изъят автомат Калашникова, патроны к нему и метамфетамин.

У жителя Баку изъят автомат Калашникова, патроны к нему и метамфетамин.

Как сообщает Report, 12 апреля в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специальными патрульными подразделениями Управления полиции на водном транспорте, в Гарадагском порту в поселке Сар был задержан и доставлен в Управление житель Баку Азизалиев Орхан Инглаб оглу (1996 г.р.).

В ходе досмотра у него были обнаружены и изъяты автомат "Калашникова", 60 патронов калибра 7,62, два магазина к автомату и психотропное вещество метамфетамин в объеме 9,547 грамма.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.