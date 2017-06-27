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Астара. 27 июня. REPORT.AZ/ У жителя Астары изъято автоматическое оружие и наркотики.

Как сообщает южное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Астаринского районного отделения полиции был проведен осмотр дома Вугара Фархад оглу Шириева 1985 г.р., зарегистрированного по адресу город Астара, ул. Гум дом 130.

Во время обыска в его квартире были обнаружены и изъяты: свыше 1 кг героина, 5,4 граммов гашиша, опиум общим весом 540 граммов, 1 единица пневматического автоматического оружия "Сайга" калибра 410, одна единица магазина и 31 патрон к данному оружию.

По факту в отделении полиции ведется расследование.