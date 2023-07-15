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У жителя Агджабеди изъяли кусты конопли и марихуану

У жителя Агджабеди изъяли кусты конопли и марихуану У жителя Агджабединского района изъяли конопляные кусты и сушеную марихуану.
Происшествия
15 июля 2023 г. 08:57
У жителя Агджабеди изъяли кусты конопли и марихуану

У жителя Агджабединского района изъяли конопляные кусты и сушеную марихуану.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в результате операции, проведенной сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции (РОП), был задержан житель поселка Хиндарх Рауф Агаев, подозреваемый в выращивании конопли. В ходе обыска, проведенного по месту жительства, было обнаружено и изъято 41 куст конопли, выращенной методом культивации, а также 3 килограмма 290 граммов сушеной марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğcabədi rayon sakinindən çətənə bitkisi və qurudulmuş marixuana götürülüb

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