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    У жителя Агдаша изъяты наркотики

    © Report

    Агдаш. 14 февраля. REPORT.AZ/ У жителя Агдашского района изъят героин.

    Об этом Report сообщили из Шекинской региональной группы пресс-службы МВД.

    По информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Агдашского района был задержан местный житель Анар Сулейманов, у которого обнаружили и изъяли сверток с 1.67 г героина. Затем был произведен обыск в его доме. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще 570 г высушенной марихуаны.

    Факт расследуется отделением полиции Агдашского района. 

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