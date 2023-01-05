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У жительницы Гянджи изъято свыше 36 кг наркотиков

У жительницы Гянджи изъято свыше 36 кг наркотиков У жительницы Гянджи изъято более 36 кг наркотиков.
Происшествия
5 января 2023 г. 11:44
У жительницы Гянджи изъято свыше 36 кг наркотиков

У жительницы Гянджи изъято более 36 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции Главного управления полиции города Гянджа, была задержана жительница города Диана Мехдиева, подозреваемая в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. При личном досмотре у нее обнаружено 5,54 грамма марихуаны.

При дальнейшем осмотре обнаружены и изъяты 6 мешков марихуаны общим весом 36 кг 745 граммов, которые были спрятаны подозреваемой в одном из нежилых строений на территории города.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə qadından 36 kq-dan çox narkotik maddə götürülüb

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