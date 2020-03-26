У жителей Сумгайыта изъяты наркотики

Сотрудники полиции Балакянского района задержали с поличным наркоторговцев.

Как сообщили северо-западному бюро Report в Шекинской региональной группе МВД, сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции районного отделения полиции был задержан водитель автомобиля марки "Opel".

Подозрительное поведение водителя и пассажиров транспортного средства насторожило полицейских и по этой причине их доставили в отделение полиции.

Задержанными оказались жители города Сумгайыт - 36-летний Фуад Гулиев, 34-летний Шахин Сафаров и 45-летний Заур Ализаде.

При обыске в принадлежащем Ф.Гулиеву целлофановом пакете было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства около 230 г высушенной марихуаны, а у З.Ализаде - коробка из-под сигарет с психотропным веществом - метамфетамином.

При осмотре автомобиля Ш.Сафарова марки "Opel" были обнаружены и изъяты метамфетамин и высушенная марихуана.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.