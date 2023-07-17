У жителей Зардаба изъяли наркотики

У лица, занимающегося продажей и выращиванием наркотиков в Зардабе было обнаружено 13 килограммов марихуаны, а также 221 килограмм кустов конопли.

У лица, занимающегося продажей и выращиванием наркотиков в Зардабе было обнаружено 13 килограммов марихуаны, а также 221 килограмм кустов конопли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, сотрудниками отдела полиции Зардабского района была проведена очередная операция по пресечению незаконного оборота наркотических средств и их культивации. Во время мероприятия житель села Парванлы Муршуд Абдуллаев был задержан полицией по подозрению в организации сбыта наркотиков. Во время осмотра здания во дворе его дома была обнаружена марихуана общим весом 13 килограммов, расфасованная и подготовленная для продажи.

В ходе осмотра земельного участка, где проживал Муршуд Абдуллаев было обнаружено 441 растение конопли весом 221 килограмм.

Кусты конопли были выкорчеваны полицией и изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 234.4.3 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере) и 237.2.3 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере).

Сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков.