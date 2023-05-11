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У жителей Шамкира изъяли оружие и наркотики

У жителей Шамкира изъяли оружие и наркотики В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Заямского отделения Шамкирского районного отдела полиции на основе поступившей информации, был задержан житель района Джошгун Асланов, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении нар
Происшествия
11 мая 2023 г. 08:40
У жителей Шамкира изъяли оружие и наркотики

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Заямского отделения Шамкирского районного отдела полиции на основе поступившей информации, был задержан житель района Джошгун Асланов, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате следственно-оперативных также выяснилось, что он прятал огнестрельное оружие возле дома, в котором жил. При осмотре указанного адреса были обнаружены и изъяты автомат "Калашникова", два магазина к нему и 10 патронов.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств были задержаны жители района Археин Мамедов и Руслан Сулейманзаде.

Изъятые вещественные доказательства переданы на соответствующую экспертизу, расследования по фактам продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəmkir sakinlərindən avtomat və narkotik aşkarlanıb

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