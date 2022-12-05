У жителей Шамкира изъяли наркотики на полмиллиона долларов

У жителей Шамкира изъяли наркотики на полмиллиона долларов США.

У жителей Шамкира изъяли наркотики на полмиллиона долларов США.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шамкирского районного отдела полиции задержали наркокурьеров Эльшада Ибрагимова и Нураддина Гусейнова, которые получили онлайн заказ переправить ранее привезенные на территорию района из Ирана наркотики в Грузию за 12 тыс. манатов и некоторое количество наркотиков.

В ходе задержания у них была изъята черная сумка, внутри которой находилось 8 кг 122 гр героина, 2 кг 297 гр опиума, 111 гр психотропного вещества метамфетамин и 300 таблеток метадона. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет порядка полумиллионов долларов США.

В результате следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Э.Ибрагимов и ранее вступал в преступную связь с гражданином Ирана, переправив ему небольшое количество наркотиков.

Расследование по факту продолжается.