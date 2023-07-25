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У жителей Сабирабадского района изъяты наркотические средства

У жителей Сабирабадского района изъяты наркотические средства Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств на территории района.
Происшествия
25 июля 2023 г. 08:58
У жителей Сабирабадского района изъяты наркотические средства

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств на территории района.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, был задержан ранее судимый житель села Сурра Эхтирам Алекперов, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступного деяния.

При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты героин и метамфетамин. В ходе обыска, проведенного по месту жительства указанного лица и в принадлежащем его отцу частном доме, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств пакеты с героином, метамфетамином, марихуаной общим весом в один килограмм и электронные весы.

В ходе другой операции, был задержан и привлечен к следствию ранее судимый житель района Вамиг Велиев. При личном досмотре, а также обыске, проведенном по месту его жительства, было обнаружено и изъято большое количество героина и метамфетамина, упакованных в целлофан и бумажные обертки.

По фактам в Следственном отделении Сабирабадского районного отдела полиции возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabad sakinlərində narkotik vasitələr aşkarlanıb

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