У жителей Сабирабадского района изъяты наркотические средства

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств на территории района.
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При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты героин и метамфетамин. В ходе обыска, проведенного по месту жительства указанного лица и в принадлежащем его отцу частном доме, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств пакеты с героином, метамфетамином, марихуаной общим весом в один килограмм и электронные весы.
В ходе другой операции, был задержан и привлечен к следствию ранее судимый житель района Вамиг Велиев. При личном досмотре, а также обыске, проведенном по месту его жительства, было обнаружено и изъято большое количество героина и метамфетамина, упакованных в целлофан и бумажные обертки.
По фактам в Следственном отделении Сабирабадского районного отдела полиции возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.