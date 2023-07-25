У жителей Сабирабадского района изъяты наркотические средства

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств на территории района.

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств на территории района.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, был задержан ранее судимый житель села Сурра Эхтирам Алекперов, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступного деяния.

При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты героин и метамфетамин. В ходе обыска, проведенного по месту жительства указанного лица и в принадлежащем его отцу частном доме, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств пакеты с героином, метамфетамином, марихуаной общим весом в один килограмм и электронные весы.

В ходе другой операции, был задержан и привлечен к следствию ранее судимый житель района Вамиг Велиев. При личном досмотре, а также обыске, проведенном по месту его жительства, было обнаружено и изъято большое количество героина и метамфетамина, упакованных в целлофан и бумажные обертки.

По фактам в Следственном отделении Сабирабадского районного отдела полиции возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.