У жителей Масаллы изъяли огнестрельные оружия

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Масаллинского района, в незаконном хранении огнестрельных оружий подозреваются М.Мамедов, Г.Адиев, Ф.Оруджев и Ш.Ширмамедов. При личном обыске у них обнаружены и изъяты охотничья ружья разных марок.

Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

По факту в Масаллинском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.