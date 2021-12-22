У жителей Гаха изъяли огнестрельные оружия

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Гахского района, в незаконном хранении огнестрельных оружий подозреваются Джошгун Мамедов и Вугар Османов. При личном обыске у них обнаружены и изъяты охотничья ружья разных марок.

Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

По факту в Гахском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.