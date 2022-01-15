У жителей Гаджигабула и Саатлы изъяли огнестрельные оружия

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на региональные группы пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Гаджигабульского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается М.Джавадов. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "Тула".

Также в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Саатлинского района незаконное охотничье оружие марки "İj-18" было изъято у С.Агарагимова.

Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.