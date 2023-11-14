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У жителей Евлаха изъято оружие и наркотики

У жителей Евлаха изъято оружие и наркотики Сотрудники полиции изъяли у жителей Евлахского района незаконно хранившееся оружие и наркотические средства.
Происшествия
14 ноября 2023 г. 09:46
У жителей Евлаха изъято оружие и наркотики

Сотрудники полиции изъяли у жителей Евлахского района незаконно хранившееся оружие и наркотические средства.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Оружие и наркотики изъяты сотрудниками отдела уголовного розыска и группы по борьбе с наркотиками Евлахского районного отдела полиции.

Так, в результате оперативных мер у жителя района Атифа Махмудова обнаружены и изъяты автомат марки “АК-74”, 1 магазин и 30 патронов.

В ходе другой операции житель района Абыл Юсибов был задержан на территории города, при нем и в принадлежащем ему автомобиле были обнаружены героин, марихуана и таблетки методона.

По обоим фактам в Евлахском РОП возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYevlax sakinlərindən silah-sursat və narkotik götürülüb

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