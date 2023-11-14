У жителей Евлаха изъято оружие и наркотики

Сотрудники полиции изъяли у жителей Евлахского района незаконно хранившееся оружие и наркотические средства.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Оружие и наркотики изъяты сотрудниками отдела уголовного розыска и группы по борьбе с наркотиками Евлахского районного отдела полиции.
Так, в результате оперативных мер у жителя района Атифа Махмудова обнаружены и изъяты автомат марки “АК-74”, 1 магазин и 30 патронов.
В ходе другой операции житель района Абыл Юсибов был задержан на территории города, при нем и в принадлежащем ему автомобиле были обнаружены героин, марихуана и таблетки методона.
По обоим фактам в Евлахском РОП возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, расследование продолжается.