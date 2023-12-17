У жителей Джалилабада изъято незаконно хранившееся оружие

У жителей Джалилабада изъято незаконно хранившееся оружие.

У жителей Джалилабада изъято незаконно хранившееся оружие.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции проведены мероприятия по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия или обеспечению его добровольной сдачи. В результате вышеупомянутых мер жители района добровольно сдали сотрудникам полиции 11 незарегистрированных охотничьих ружей.

С начала текущего года в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела на территории Джалилабадского района было обнаружено и изъято три автомата, один пистолет и 59 охотничьих ружей без соответствующих документов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.