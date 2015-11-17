У жены Эльдара Махмудова возникли проблемы со здоровьем - ФОТО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Секретарь Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Тахира Махмудова не выходит на работу в связи с проблемами со здоровьем.
Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и прессы КПА Назим Агамиров.
"В настоящее время она находится в отпуске", - добавил Н.Агамиров.
Отметим, что Тахира Махмудова является супругой экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.
Т.Махмудова родилась в 1960 году. В 1982 году окончила Азербайджанский нефтехимический институт имени М.Азизбекова.
С 2007 года работает в должности секретаря Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Является членом Меджлиса и исполнительного комитета КПА.
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