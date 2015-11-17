У жены Эльдара Махмудова возникли проблемы со здоровьем - ФОТО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Секретарь Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Тахира Махмудова не выходит на работу в связи с проблемами со здоровьем.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и прессы КПА Назим Агамиров.

"В настоящее время она находится в отпуске", - добавил Н.Агамиров.

Отметим, что Тахира Махмудова является супругой экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

Т.Махмудова родилась в 1960 году. В 1982 году окончила Азербайджанский нефтехимический институт имени М.Азизбекова.

С 2007 года работает в должности секретаря Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Является членом Меджлиса и исполнительного комитета КПА.