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    У жены Эльдара Махмудова возникли проблемы со здоровьем - ФОТО

    В настоящее время она находится в отпуске

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Секретарь Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Тахира Махмудова не выходит на работу в связи с проблемами со здоровьем. 

    Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и прессы КПА Назим Агамиров. 

    "В настоящее время она находится в отпуске", - добавил Н.Агамиров. 

    Отметим, что Тахира Махмудова является супругой экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова. 

    Т.Махмудова родилась в 1960 году. В 1982 году окончила Азербайджанский нефтехимический институт имени М.Азизбекова. 

    С 2007 года работает в должности секретаря Конфедерации профсоюзов Азербайджана. Является членом Меджлиса и исполнительного комитета КПА. 

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