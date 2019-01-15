У жены Джахангира Гаджиева изъяли кольцо стоимостью более млн фунтов стерлингов - ФОТО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Бриллиантовое кольцо стоимостью более 1 млн фунтов стерлингов было конфисковано британскими властями, занимающимися расследованием состояния неясного происхождения экс-председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева и его жены Замиры, сообщает Report со ссылкой на британский The Telegraph.

Данное кольцо Cartier (Картье) 8,9 карат было куплено Д.Гаджиевым восемь лет назад в известном лондонском универмаге Harrods.

Оно было изъято сотрудниками Национального уголовного агентства Великобритании, когда кольцо реставрировалось ювелирами.

Агентство уверено, что источник финансов, потраченных на покупку данного ювелирного изделия, потребует дальнейшего расследования.

Отметим, что супруга находящегося под арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева была арестована в столице Великобритании Лондоне. 55-летняя Замира Гаджиева была задержана в рамках впервые примененного в Британии "Запроса о неясном происхождении состояния" (Unexplained wealth orders, UWO). Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своих богатств.

UWO – новый закон, принятый для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании, сообщает BBC News.

В Вестминстерском магистратском суде Лондона стало известно, что она была задержана лондонской полицией по требованию азербайджанской стороны. Арест З.Гаджиевой связан с просьбой ее экстрадиции в Баку. Как сообщается, против нее выдвинуто два обвинения в присвоении.

Замира Гаджиева за 10 лет потратила в известном лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов (35.85 млн манатов). За покупки в Лондоне она расплачивалась 35 кредитными картами банка своего супруга.

7 лет назад одна из компаний на Виргинских островах Великобритании заплатила 11.5 млн фунтов (15.13 млн долларов) за дом неподалеку от универмага Harrods на западе Лондона.

В 2013 году другая контролируемая Замирой Гаджиевой компания потратила 10 млн фунтов (13.15 млн долларов) на покупку близ деревни Аскот в графстве Беркшир роскошного гольф-клуба и имущества Mill Ride Golf Club.

Официальные источники сообщают, что пара владела двумя специальными местами на дорогой парковке Harrods, а также о приобретении Замирой Гаджиевой за 42 млн фунтов (55.24 млн долларов) частного самолета Gulfstream G550 jet.

Были конфискованы драгоценности ее семьи на сумму более 400 тыс. фунтов стерлингов, которые планируется выставить на торгах Christie.

8 ноября З.Гаджиева была выпущена под залог.