У задержанных в Астаре изъяли наркотики и фальшивые деньги

По факту проводится расследование в РОП Астары

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции задержали занимавшихся незаконным оборотом наркотиков жителей района Орхана Ибрагимова и Сади Мамедова.

Как сообщает Южный центр Report, у обоих были обнаружен и изъят героин.

Было установлено, что героин им продавал житель города Астары Имран Мамедов, который был задержан при продаже фальшивых 100 долларов США. В общей сложности у Имрана Мамедова и из его дома было обнаружено и изъято 810 граммов марихуаны, 74 грамма метамфетамина, 13 фальшивых купюр номиналом 100 долларов США, 2 поддельные купюры по 100 манатов, 6 поддельных купюр по 50, 20 поддельных купюр по 20 манатов и 1 прибор ночного видения.

По факту проводится расследование в РОП Астары.