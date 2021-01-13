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У задержанных в Астаре изъяли наркотики и фальшивые деньги

У задержанных в Астаре изъяли наркотики и фальшивые деньги По факту проводится расследование в РОП Астары
Происшествия
13 января 2021 г. 14:35
У задержанных в Астаре изъяли наркотики и фальшивые деньги

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции задержали занимавшихся незаконным оборотом наркотиков жителей района Орхана Ибрагимова и Сади Мамедова.

Как сообщает Южный центр Report, у обоих были обнаружен и изъят героин.

Было установлено, что героин им продавал житель города Астары Имран Мамедов, который был задержан при продаже фальшивых 100 долларов США. В общей сложности у Имрана Мамедова и из его дома было обнаружено и изъято 810 граммов марихуаны, 74 грамма метамфетамина, 13 фальшивых купюр номиналом 100 долларов США, 2 поддельные купюры по 100 манатов, 6 поддельных купюр по 50, 20 поддельных купюр по 20 манатов и 1 прибор ночного видения.

По факту проводится расследование в РОП Астары.

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Версия на азербайджанском языке Astarada saxlanılan şəxslərdən narkotik vasitə və saxta pul götürülüb

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