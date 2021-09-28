У Вильяма Гаджиева выявлена пневмония, суд отложен

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям отложено судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям отложено судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева было объявлено, что согласно медицинской справке, поступившей из Бакинского следственного изолятора, у обвиняемого воспаление легких.

По словам судьи, у В.Гаджиева повышенная температура тела.

Следующее заседание суда назначено на 8 октября.

Отметим, что бывший глава Исполнительной власти Имишлинского района обвиняется в присвоении части средств, находившихся в распоряжении ИВ, выдавал некоторым гражданам поддельные справки для свободного перемещения в период особого карантинного режима на территории страны, в своем доме получал денежные средства, присвоенные путем злоупотребления должностными полномочиями.

5 мая 2020 года на основании решения суда Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия на месте службы и проживания Вильяма Гаджиева. В ходе обысков были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Гаджиевым через главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также специально упакованные денежные средства в различных валютах, другие документы и материальные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что В.Гаджиев в обмен на взятку предоставлял незаконно квартиры в доме, построенном в Имишли за счет средств госбюджета для лиц, находящихся в очереди на жилье из-за плохих социально-бытовых условий.

В то же время, была получена информация о том, что он присвоил средства, перечисляемые на зарплатные карты безработных и малоимущих лиц, привлеченных к общественным работам.

Также появились обоснованные подозрения в систематическом обналичивании и присвоении Вильямом Гаджиевым определенной части государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы, благоустройство территории района, а также на строительство нового административного здания ИВ Имишлинского района.

Кроме того, была получена информация о том, что посредством подчиненных должностных лиц экс-глава ИВ требовал и получал денежные средства под разными предлогами от должностных лиц местной исполнительной власти и других госорганов и частных предпринимателей на территории района.

В отношении Вильяма Гаджиева следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2, 308.1, 311.3.3 и 313 УК АР.