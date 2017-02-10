У входа в "Gənclik Mall" произошла массовая драка, молодой парень получил 6 ножевых ранений

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ У входа в Торговый центр "Gənclik Mall" в Наримановском районе столицы произошла массовая драка.

Как сообщает Report, на выходившего из центра 27-летнего Намика Исмаилова напали несколько человек. Во время рукопашной драки Н.Исмаилову нанесли 6 ножевых ранений и из-за кровотечения он потерял сознание. С помощью водителя такси он был доставлен в Городской клинический медицинский центр №1. По словам врачей, состояние Н.Исмаилова тяжелое.

Факт расследуется Наримановским РУП.