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    У входа в "Gənclik Mall" произошла массовая драка, молодой парень получил 6 ножевых ранений

    Факт расследуется Наримановским РУП

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ У входа в Торговый центр "Gənclik Mall" в Наримановском районе столицы произошла массовая драка.

    Как сообщает Report, на выходившего из центра 27-летнего Намика Исмаилова напали несколько человек. Во время рукопашной драки Н.Исмаилову нанесли 6 ножевых ранений и из-за кровотечения он потерял сознание. С помощью водителя такси он был доставлен в Городской клинический медицинский центр №1. По словам врачей, состояние Н.Исмаилова тяжелое.

    Факт расследуется Наримановским РУП. 

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