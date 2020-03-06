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У трех вернувшихся из Ирана граждан Азербайджана обнаружен коронавирус

​У трех вернувшихся из Ирана граждан Азербайджана обнаружен коронавиру

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У трех вернувшихся из Иранской Исламской Республики граждан Азербайджанской Республики обнаружен коронавирус.

Об этом сообщили Report в Оперативном штабе при Кабмине.  

Отмечается, что один из заболевших 1938 года рождения через некоторое время после возвращения из Ирана обратился в больницу в связи с проблемой со здоровьем. При обследовании у него была выявлена пневмония, лабораторный анализ выявил заражение коронавирусной инфекцией. Состояние пациента удовлетворительное.

Двое другие больных - 1993 и 1994 года рождения - обучающиеся в иранском городе Кум студенты, были взяты на карантин при пересечении границы, при обследовании у них был выявлен коронавирус. Их здоровье нормальное, температуры нет, состояние удовлетворительное.

Лечение всех трех пациентов продолжается в больнице специального режима.   

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