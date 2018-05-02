У сотрудника Veysəloğlu украли 70 тыс. манатов компании

Мингячевир. 2 мая. REPORT.AZ/ В Мингячевире напали на сотрудника фирмы Veysəloğlu, украдена имеющаяся при нем крупная сумма денег.

Как сообщает ширванское бюро Report, при выходе из дома на сотрудника Мингячевирского филиала группы компаний Veysəloğlu Абдуллаева Эльвина Рафиг оглы напали двое неизвестных. Они вырвали из рук Э.Абдуллаева портфель, в котором были принадлежащие группе компаний Veysəloğlu 70 тыс. манатов и скрылись в неизвестном направлении.