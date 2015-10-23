У приехавшего из Ирана гражданина Азербайджана обнаружены наркотики

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В кармане приехавшего из Ирана гражданина Азербайджана обнаружены наркотики.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета, в пассажирском отделе Астаринского таможенного управления у гражданина Азербайджана Исмаила Ализаде обнаружили наркотики.

В ходе проверок у него изъяли 41 таблетку метадона, кроме того, в кармане сумки обнаружили 200 мл раствора метадона.

По информации, лекарственный препарат под названием "Metadone" входит во II список "Наркотических средств, оборот которых на территории Азербайджанской Республики ограничен". Чистый вес активных веществ в составе 41 таблетки равен 0,82 г, а в 200 мл раствора - 0,2 г.

По факту ведется расследование.