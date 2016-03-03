У покончившего с собой директора школы обнаружена граната

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Азербайджана сделала официальное заявление в связи с поножовщиной и самоубийством директора школы Адиля Рагимова в Лерикском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе прокуратуры, по фактам попытки убийства Сеида Гурбанова и самоубийства Адиля Рагимова в селе Вери Алиабад Лерикского района в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.2.4 (попытка убийства общеопасным способом), 125 (доведение до самоубийства) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК, назначены соответствующие экспертизы.

Следствием установлено, что 2 марта примерно в 05:00 житель села Вери Алиабад Лерикского района Адиль Рагимов (директор сельской средней школы) пришел в дом своего односельчанина Сеида Гурбанова, с которым у него был конфликт, и выстрелил один раз по его дому (С.Гурбанов не получил огнестрельного ранения), после чего нанес ножевые ранения ему и его жене Севде и скрылся с места преступления. Затем он отправился на сельское кладбище, где застрелился из того же ружья.

Сотрудники Лерикского районного отделения полиции на месте происшествия обнаружили и изъяли в качестве вещественного доказательства кухонный нож со следами, похожими на кровь, топор, одно охотничье ружье, патроны и гранату.

В настоящее время необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.