У прибывшего поездом Газах-Баку ранее судимого обнаружен пистолет

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Проведено очередное оперативно-розыскное мероприятие по обнаружению незаконно хранимого оружия.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в 42-е отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции поступила оперативная информация о наличии в доме жителя поселка Нардаран Алиаскера Джаббарова огнестрельного оружия.

В результате безотлагательных оперативно-розыскных мер сотрудников отделения, в ходе осмотра неиспользуемой постройки во дворе дома А.Джаббарова были обнаружены и изъяты спрятанные там ружье типа "Карабин" со спиленными дулом и прикладом, ручная граната РГД 5 и штык-нож к автомату АК 74.

Аналогичные мероприятия были проведены сотрудниками 14 отделения полиции Сабунчинского РУП.

В результате мероприятий на основе оперативной информации был задержан ранее неоднократно судимый житель жилого массива Вишневка поселка Маштага Сахиб Алиев. Во время досмотра у него под курткой был обнаружен и изъят автомат марки "Калашникова" со стертым номером.

Задержанный в показаниях заявил, что автомат им был закопан во дворе одного из нежилых дачных домов в массиве Вишневка. По его словам, он был задержан полицией при попытке перенести спрятанное оружие из места хранения к себе домой.

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Главного управления полиции на транспорте МВД, был обнаружен человек, незаконно носящий огнестрельное оружие.

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о наличии огнестрельного оружия у ранее судимого жителя города Сумгайыт Расима Наджафова, прибывшего поездом Газах-Баку.

Действиями сотрудников ГУПТ Р.Наджафов был задержан на бакинском железнодорожном вокзале. При досмотре у него был обнаружен пистолет марки "Макарова" с пятью патронами.

По всем трем фактам заведены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.