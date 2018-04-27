У обвиняемого в убийстве родственника Айгюн Бейляр возникли проблемы со здоровьем

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу брата заслуженной артистки Айгюн Бейляр - Аббаса Гумматова, а также Фуада Мамедзаде, Эльнура Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхазова, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Джавида Гусейнова было отмечено о неявке в суд обвиняемого Ф.Мамедзаде.

Судья заявил о поступлении в суд письма из лечебного учреждения Пенитенциарной службы министерства юстиции, в котором отмечается, что из-за проблем в состоянии здоровья, привезти его в суд не удалось.

Затем прокурор возбудил ходатайство с тем, чтобы суд как можно быстрее рассмотрел дело и вынес приговор обвиняемым.

Судья также отметил, что ходатайство будет рассмотрено на очередном заседании суда.

Процесс отложен до 3 мая.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудников Сураханского районного управления полиции и прокуратуры было установлено, что считающийся пропавшим без вести с 16 июня 2013 года житель Баку Эльнур Гумматов был убит.

В результате следственно-оперативных мероприятий по факту стало известно, что Э.Гумматов в мае 2013 года был задушен на территории поселка Гала Хазарского района Ф.Мамедзаде, Э.Алхазовым, А.Гумматовым, братьями Рамилем и Эльнуром Асировыми. Подозреваемые в убийстве лица были задержаны в результате оперативных мер полиции и переданы следствию.

В ходе расследования стало известно, что названные лица для сокрытия следов преступления похоронили тело в поселке Гала в заранее выбранном месте. Сотрудниками полиции и прокуратуры место происшествия было осмотрено, останки Э.Гумматова были эксгумированы с места захоронения и отправлены в Объединение судебно-медицинской экспертизы.

Сураханской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, для проведения других следственных действий дело было направлено в Бакинскую городскую прокуратуру. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.

Напомним, что арестованный А.Гумматов является братом заслуженной артистки Айгюн Бейляр, а убитый приходился ей троюродным братом.