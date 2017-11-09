У находящегося под арестом бывшего командира Конвойного батальона возникли проблемы со здоровьем

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Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Адвокат встретился с бывшим командиром Конвойного батальона Пенитенциарной службы, полковником-лейтенантом юстиции Бахрузом Абдуллаевым.

Об этом сообщил Report адвокат.

Адвокат Б.Абдуллаева отметил, что у его подзащитного возникли проблемы со здоровьем. Он сказал, что у бывшего командира развилась катаракта: "В настоящее время один глаз Бахруза Абдуллаева видит на 10%. В то же время у него есть боли в области поджелудочной железы. В связи с этим мы обратимся в лечебное учреждение Пенитенциарной службы".

Напомним, что Б.Абдуллаев обвиняется по ст. 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), а также ст. 179 (присвоение) УК. В Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа, поданное в связи с избранием меры пресечения в виде ареста. Суд избрал в отношении Б.Абдуллаева меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что министерство юстиции и генпрокуратура распространили совместную информацию об аресте сотрудников Пенитенциарной службы. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, сбежали Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами.

В связи с этим министерство юстиции создало оперативный штаб, в содействии с правоохранительными органами были предприняты все меры по поимке сбежавших заключенных. Также были расследованы условия и причины, создавшие возможность для побега.

По предварительным результатам служебной проверки, за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей от органов юстиции были отстранены командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы минюста, полковник-лейтенант юстиции Б.Абдуллаев и и.о. начальника батальонного штаба, майор юстиции Хикмет Садыгов.

По факту в следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 304.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, создана следственная группа.

Из совершивших побег А.Агами был арестован, Э.Мамедов по прозвищу "Годжа" убит в ходе операции по его поимке.