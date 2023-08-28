На ППП "Лачын" у лица армянского происхождения конфискованы нарды с символикой сепаратистов

Сегодня у лица армянской национальности, пересекавшего ППП "Лачын" в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) в направлении Армении, была конфискована доска для игры в нарды с гербом так называемой республики. Об эт

Сегодня у лица армянской национальности, пересекавшего ППП "Лачын" в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) в направлении Армении, была конфискована доска для игры в нарды с символикой сепаратистов.



Об этом сообщает сотрудник Report.



После проверки документов сотрудники Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы провели осмотр сумки гражданина.

Выявленная в ходе осмотра доска для игры в нарды с символикой сепаратистов была конфискована.