На ППП "Лачын" у лица армянского происхождения конфискованы нарды с символикой сепаратистов

Сегодня у лица армянской национальности, пересекавшего ППП "Лачын" в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) в направлении Армении, была конфискована доска для игры в нарды с символикой сепаратистов.
Об этом сообщает сотрудник Report.
После проверки документов сотрудники Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы провели осмотр сумки гражданина.
Выявленная в ходе осмотра доска для игры в нарды с символикой сепаратистов была конфискована.