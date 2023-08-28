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На ППП "Лачын" у лица армянского происхождения конфискованы нарды с символикой сепаратистов

На ППП "Лачын" у лица армянского происхождения конфискованы нарды с символикой сепаратистов Сегодня у лица армянской национальности, пересекавшего ППП "Лачын" в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) в направлении Армении, была конфискована доска для игры в нарды с гербом так называемой республики. Об эт
Происшествия
28 августа 2023 г. 11:07
На ППП Лачын у лица армянского происхождения конфискованы нарды с символикой сепаратистов

Сегодня у лица армянской национальности, пересекавшего ППП "Лачын" в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) в направлении Армении, была конфискована доска для игры в нарды с символикой сепаратистов.

Об этом сообщает сотрудник Report.

После проверки документов сотрудники Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы провели осмотр сумки гражданина.

Выявленная в ходе осмотра доска для игры в нарды с символикой сепаратистов была конфискована.

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Версия на английском языке ФотоBackgammon board with coat of arms of so-called republic confiscated from person of Armenian origin willing to cross border
Версия на азербайджанском языке ФотоSərhədi keçmək istəyən erməniəsilli şəxsin üzərində qondarma respublikanın gerbi təsvir olunan nərd taxtası müsadirə edilib - VİDEO

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