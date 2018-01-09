У граждан в большом количестве изъяты боеприпасы

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел Азербайджана продолжают осуществлять успешные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по выявлению и сбору у населения незаконно хранящегося оружия, в частности в целях его добровольной сдачи.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, согласно оперативным данным, совместно с сотрудниками Бардинского отделения полиции Главного Управления по борьбе с оргпреступностью на территории села Гюльоглулар был проведен осмотр автомобиля “ВАЗ-2107”, управляемого Талехом Гасымовым. В ходе обыска в автомобиле были обнаружены пистолет “ТТ” и 3 патрона.

В ходе оперативных мероприятий, реализованных 8 января сотрудниками Уджарского районного отделения полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель села Йухары Шильан Садеддин Гасымов. При обыске при нем было обнаружено 120 г марихуаны. В доме задержанного также было обнаружено и изъято охотничье ружье без соответствующих документов.

В тот же день сотрудники Лачинского районного отделения полиции изъяли у жителя района Сурхая Гасанова охотничье ружье “ТОЗ-16”.

В результате профилактических мероприятий, периодически проводимых сотрудниками полиции, в органы правопорядка добровольно сданы боеприпасы в большом количестве.

Так, житель Нахчывана Маис Сафаров добровольно сдал в отделение охраны МВД Нахчывана найденный им автомат Калашникова, в также 2 охотничьих ружья, 1 пневматическую винтовку “ES” и газовый пистолет марки “Вольтран”.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Мингячевирского городского отделения полиции нашли на свалке бытовых отходов 1 “AK-74”, 52 патрона и 2 обоймы. Найденные боеприпасы были сданы по назначению.