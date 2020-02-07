​У бывшего заключенного обнаружили оружие и наркотики - ФОТО

У жителя Масаллинского района изъяли наркотические средства и огнестрельное оружие.

Как передает западное бюро Report, сотрудники отдела полиции Масаллинского района на основе оперативных данных задержали ранее судимого жителя района Байрама Фейзуллаева Беюкхан оглу. В ходе обыска в отделе у него обнаружили спичечный коробок с высушенной марихуаной.

В ходе продолжения неотложных оперативно-розыскных мероприятий был также проведен обыск в доме Б.Фейзуллаева в селе Тезе Алвады Масаллинского района. В результате в сарае во дворе дома оперативники обнаружили пакет, в котором находилось 24 грамма высушенной марихуаны, ружье ТОЗ-16 и 24 патрона.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.