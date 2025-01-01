О нас

У берегов Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение

У берегов Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение В районе Южных Сандвичевых островов (заморская территория Великобритании в Южной Атлантике - ред.) произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Происшествия
1 января 2025 г. 18:29
У берегов Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение

В районе Южных Сандвичевых островов (заморская территория Великобритании в Южной Атлантике - ред.) произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Об этом Report передает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зарегистрированы в акватории Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов в 10:48 по местному (17:48 по бакинскому) времени. Очаг залегал на глубине 78 километров.

Сообщений о разрушениях после природного явления не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cənubi Sendviç adalarının sahilində güclü zəlzələ olub

Другие новости из категории

В Баку произошла цепная авария, один из автомобилей врезался в полицейский участок - ВИДЕО
ФотоВ Баку произошла цепная авария, один из автомобилей врезался в полицейский участок - ВИДЕО
1 января 2025 г. 13:48
В Сумгайыте на улице обнаружено тело мужчины
В Сумгайыте на улице обнаружено тело мужчины
1 января 2025 г. 10:16
В Огузе автомобиль насмерть сбил 49-летнего мужчину
В Огузе автомобиль насмерть сбил 49-летнего мужчину
1 января 2025 г. 10:01
В Сабирабаде дотла сгорел частный дом
В Сабирабаде дотла сгорел частный дом
31 декабря 2024 г. 23:27
В Сальяне произошло серьезное ДТП, пассажира из деформированного автомобиля извлекли спасатели МЧС
В Сальяне произошло серьезное ДТП, пассажира из деформированного автомобиля извлекли спасатели МЧС
31 декабря 2024 г. 22:58
В Джалилабаде ребенок получил серьезные травмы из-за взрыва петарды
В Джалилабаде ребенок получил серьезные травмы из-за взрыва петарды
31 декабря 2024 г. 21:12
В Казахстане сочинили песню в память о погибших при крушении самолета AZAL близ Актау
В Казахстане сочинили песню в память о погибших при крушении самолета AZAL близ Актау
31 декабря 2024 г. 14:32
На Каспии произошло второе за день землетрясение
На Каспии произошло второе за день землетрясение
31 декабря 2024 г. 09:04
В Сумгайыте женщина скончалась во время лечения больнице
В Сумгайыте женщина скончалась во время лечения больнице
30 декабря 2024 г. 22:26
В Сумгайыте на берегу моря найдено тело младенца
В Сумгайыте на берегу моря найдено тело младенца
30 декабря 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi