У берегов Южных Сандвичевых островов произошло сильное землетрясение

В районе Южных Сандвичевых островов (заморская территория Великобритании в Южной Атлантике - ред.) произошло землетрясение магнитудой 6,0.

В районе Южных Сандвичевых островов (заморская территория Великобритании в Южной Атлантике - ред.) произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Об этом Report передает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зарегистрированы в акватории Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов в 10:48 по местному (17:48 по бакинскому) времени. Очаг залегал на глубине 78 километров.

Сообщений о разрушениях после природного явления не поступало, угроза цунами не объявлялась.