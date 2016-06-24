​У берегов Японии произошло землетрясение

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Японии. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 06.05 по местному времени в 102 километрах к юго-востоку от острова Йонагуни. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Япония находится в зоне повышенной сейсмической активности. Более 5 лет назад, 11 марта 2011 года, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.
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