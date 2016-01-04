​У берегов Туркменистана обнаружено еще одно тело, самолет МЧС вылетел для их доставки

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Самолет министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана отправился в Туркменистан для доставки тел нефтяников, найденных в туркменском секторе Каспия.

Об этом сообщили Report в МЧС.

По информации, в ходе поисково-спасательных работ, проводимых в результате обращения МЧС к соответствующим структурам прикаспийских стран, на расстоянии 65-70 км от берегов Туркменистана обнаружены тела двоих мужчин, которые были подняты на борт принадлежащего Туркменистану корабля и отправлены в морской порт Киянлы. При первичном осмотре тел на одежде одного из них обнаружена надпись "Азнефть".

После того как информация поступила в МЧС, следственная группа на самолете-амфибия BE-200ÇS отправилась в Туркменистан для опознания тел и доставки их в Азербайджан.