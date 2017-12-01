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    У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

    О жертвах и разрушениях не сообщается

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи.

    Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах северо-западнее города Финшхафен в провинции Моробе. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

    О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждение об угрозе возникновения цунами не объявлялось.

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