У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи.

Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах северо-западнее города Финшхафен в провинции Моробе. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждение об угрозе возникновения цунами не объявлялось.