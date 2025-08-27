В Дагестане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Республике Дагестан (РФ).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:33 по бакинскому времени в 50 км к северо-северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 11 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

По данным Республиканского центра сейсмологический службы при НАНА, магнитуда землетрясения составила 5,3, глубина очага - 66 километров. Природное явление ощущалось в ряде регионов Азербайджана, в том числе в Губе, Гусаре, Баку и Сумгайыте, силой в 3-4 балла.