В Дагестане произошло сильное землетрясение

В Дагестане произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Республике Дагестан (РФ).
Происшествия
27 августа 2025 г. 00:40
В Дагестане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Республике Дагестан (РФ).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:33 по бакинскому времени в 50 км к северо-северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 11 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

По данным Республиканского центра сейсмологический службы при НАНА, магнитуда землетрясения составила 5,3, глубина очага - 66 километров. Природное явление ощущалось в ряде регионов Азербайджана, в том числе в Губе, Гусаре, Баку и Сумгайыте, силой в 3-4 балла.

Версия на азербайджанском языке Rusiyada zəlzələ olub, Azərbaycanda 3-4 bal gücündə hiss edilib

