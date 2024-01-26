На Каспии произошло ЧП на пассажирском судне, эвакуировано свыше 30 человек

В Каспийском море произошло ЧП на пассажирском судне.

В Каспийском море произошло ЧП на пассажирском судне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно информации, сегодня около 21:00 экипаж пассажирского судна "ПС 173" в районе Булла (остров Бакинского архипелага - ред.) Каспийского моря в 30 км от берега установил, что вода заполняет отсек в носовой части судна. О происшествии была уведомлена диспетчерская служба ASCO.

К месту ЧП прибыли находящиеся недалеко пассажирские суда "Гобустан" и "Гыз Галасы", на которые были эвакуированы семеро членов экипажа и 25 пассажиров, их жизни ничто не угрожает.

"Судно "ПС 173" было взято на буксир кораблем Caspian Spirit, которое прибыло к месту происшествия, они направляются к берегу. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения причин ЧП", - говорится в сообщении.