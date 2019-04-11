У жителя Нардарана изъято оружие, боеприпасы и 4 кинжала

Сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского районного отделении полиции проведено очередное оперативное мероприятие по обнаружению незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате был задержан житель поселка Нардаран, ранее судимый Рашад Худавердиев.

Во время осмотра во дворе его дома в поселке были обнаружены и изъяты 1 ружье со спиленным дулом и прикладом, 1 спортивный пистолет и 4 кинжала. Изъятые оружие и кинжалы были упакованы и отправлены на экспертизу.

Собранные в 42-м отделении полиции по факту материалы в отношении Р.Худавердиева направлены на расследование в следственный отдел Сабунчинского РПУ.