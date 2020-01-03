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В Баку у авторитета по кличке "Рыжий Тофик" найдены оружие и наркотики - ФOTO

У авторитета по прозвищу "Рыжий Тофик" найдены оружие и наркотики

Сотрудники 43-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержали человека, носившего при себе огнестрельное оружие и наркотики. 

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила пресс-служба МВД республики. 

Отмечается, что на основе оперативной информации был задержан ранее судимый житель столицы Тофик Пашаев, известный в преступных кругах как "Рыжий Тофик". При обыске у него были обнаружены и изъяты пистолет "Макаров", обойма к нему, 5 патронов и один сверток героина весом 0, 529 граммов. 

Материалы по делу направлены в Следственное отделение Бинагадинского РУП. Ведется расследование.

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