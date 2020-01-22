Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

22 января, 2020 09:50

© Report https://report.az/storage/news/21a0e88efea5810fcec84b1f609f2aa9/aac3124b-3179-4fad-a469-1cad79adbdb7_292.jpg Установлено имя погибшего в результате дорожной аварии в городе Сумгайыт. Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, это Мамедов Турал Мамед оглу 1993 г.р. Лечение пострадавших Эльмдара Гусейнова 1972 г.р. и Аиды Керимовой 1995 г.р. продолжается в больнице. Еще двое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. ДТП со смертельным исходом произошло на въезде в город Сумгайыт. Автобус марки Mercedes-Benz Sprinter сбил переходившего дорогу молодого человека на проспекте Сюльх, после чего водитель, потерявший управление автобусом, въехал в светофор. Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Находившиеся в автобусе четыре пассажира получили телесные повреждения. По факту ведется расследование.

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