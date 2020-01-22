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Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший и пострадавшие - ФОТО
© Report

Установлено имя погибшего в результате дорожной аварии в городе Сумгайыт.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, это Мамедов Турал Мамед оглу 1993 г.р.

Лечение пострадавших Эльмдара Гусейнова 1972 г.р. и Аиды Керимовой 1995 г.р. продолжается в больнице.

Еще двое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

ДТП со смертельным исходом произошло на въезде в город Сумгайыт.

Автобус марки Mercedes-Benz Sprinter сбил переходившего дорогу молодого человека на проспекте Сюльх, после чего водитель, потерявший управление автобусом, въехал в светофор.

Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

Находившиеся в автобусе четыре пассажира получили телесные повреждения.

По факту ведется расследование.

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