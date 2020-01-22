Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Установлено имя погибшего в результате дорожной аварии в городе Сумгайыт.
Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, это Мамедов Турал Мамед оглу 1993 г.р.
Лечение пострадавших Эльмдара Гусейнова 1972 г.р. и Аиды Керимовой 1995 г.р. продолжается в больнице.
Еще двое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.
ДТП со смертельным исходом произошло на въезде в город Сумгайыт.
Автобус марки Mercedes-Benz Sprinter сбил переходившего дорогу молодого человека на проспекте Сюльх, после чего водитель, потерявший управление автобусом, въехал в светофор.
Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.
Находившиеся в автобусе четыре пассажира получили телесные повреждения.
По факту ведется расследование.