Тяжелое ДТП в Сумгайыте: погиб сотрудник дорожной полиции

Абшерон. 15 мая. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Сумгайыт-Абшеронское бюро Report, автомобиль, управляемый жителем Хызы Бекирзаде Хайямом Юсиф оглы 1991 г.р. на трассе Баку-Губа столкнулся с автомобилем марки Ford на территории поселка Г.З.Тагиева г. Сумгайыт.
Во время тяжелого ДТП водитель Х.Бекирзаде скончался на месте происшествия. Находившиеся в другом автомобиле два человека были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. В результате аварии один из автомобилей полностью сгорел.
Х.Бекирзаде был сотрудником Государственной дорожной полиции Хызинского района. Он направлялся домой после смены на своем личном автомобиле.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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