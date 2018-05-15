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    Тяжелое ДТП в Сумгайыте: погиб сотрудник дорожной полиции

    В результате аварии один из автомобилей полностью сгорел© Report

    Абшерон. 15 мая. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает Сумгайыт-Абшеронское бюро Report, автомобиль, управляемый жителем Хызы Бекирзаде Хайямом Юсиф оглы 1991 г.р. на трассе Баку-Губа столкнулся с автомобилем марки Ford на территории поселка Г.З.Тагиева г. Сумгайыт.

    Во время тяжелого ДТП водитель Х.Бекирзаде скончался на месте происшествия. Находившиеся в другом автомобиле два человека были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. В результате аварии один из автомобилей полностью сгорел.

    Х.Бекирзаде был сотрудником Государственной дорожной полиции Хызинского района. Он направлялся домой после смены на своем личном автомобиле.

    По факту ведется расследование.

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