Тяжелое ДТП в Сумгайыте: погиб сотрудник дорожной полиции

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Абшерон. 15 мая. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Сумгайыт-Абшеронское бюро Report, автомобиль, управляемый жителем Хызы Бекирзаде Хайямом Юсиф оглы 1991 г.р. на трассе Баку-Губа столкнулся с автомобилем марки Ford на территории поселка Г.З.Тагиева г. Сумгайыт.

Во время тяжелого ДТП водитель Х.Бекирзаде скончался на месте происшествия. Находившиеся в другом автомобиле два человека были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. В результате аварии один из автомобилей полностью сгорел.

Х.Бекирзаде был сотрудником Государственной дорожной полиции Хызинского района. Он направлялся домой после смены на своем личном автомобиле.

По факту ведется расследование.