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Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший

Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в городе Сумгайыт.
Происшествия
4 июня 2023 г. 09:24
Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в городе Сумгайыт.

Как передает Report, в связи с полученной информацией на место ДТП были привлечены соответствующие спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки установлено, что водитель легкового автомобиля марки Khazar не справился с управлением и перевернулся на обочину.

В результате принятых мер тело одного человека было извлечено из "легковушки" и передано по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda yol qəzası olub, xəsarət alan var

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