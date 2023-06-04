Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в городе Сумгайыт.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в городе Сумгайыт.

Как передает Report, в связи с полученной информацией на место ДТП были привлечены соответствующие спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки установлено, что водитель легкового автомобиля марки Khazar не справился с управлением и перевернулся на обочину.

В результате принятых мер тело одного человека было извлечено из "легковушки" и передано по назначению.