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Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший и раненые

Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший и раненые В Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
18 января 2024 г. 07:41
Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть погибший и раненые

В Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает местное бюро Report, на улице Самеда Вургуна столкнулись автомобили марок Grand Cherokee и Opel.

От полученных травм на месте ДТП скончался пассажир Рамин Ягуб оглы Назаров, 1985 года рождения.

Травмы различной степени тяжести получили Вагиф Ярыш оглы Гахраманов, 1981 года рождения, Сайяра Байрам гызы Магеррамова, 1957 года рождения, Айнура Зохраб гызы Панахова, 1987 года рождения и Сама Вугар гызы Ширинова, 2003 года рождения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və yaralananlar var

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