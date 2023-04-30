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Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и раненые

Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и раненые В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
30 апреля 2023 г. 08:38
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и раненые

Установлены личности погибшего и пострадавших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Шамкире.

Как передает западное бюро Report, столкнулись автомобили марки "Нива", за рулем которой находился Сейидрустам Алиев 1991 года рождения, и “Приора”, управляемый Фикретом Багировым, 2001 года рождения. Офицер Гедабейского РОП С.Алиев скончался на месте ДТП, другой водитель госпитализирован.

Отмечается, что в аварии пострадали также Тогрул Азер оглы Гулузаде, 2000 года рождения, Зиряддин Намиг оглы Махмудов, 2000 года рождения и Азер Намиг оглы Махмудов, 2002 года рождения, получили различные травмы.

По факту ведется расследование.

08:11

В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, в результате инцидента скончался 1 человек, еще четверо пострадали.

Отметим, что погибший являлся сотрудником Гедабекского районного управления полиции.

По факту ведется расследование.

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