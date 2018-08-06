Тяжелое ДТП в Шамкире, двое погибших, двое раненых

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Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, авария зарегистрирована на территории села Дуярли.
Столкнулись управляемый жителем Баку Вугаром Велиевым автомобиль марки BMW и ВАЗ-21074, за рулем которого находился житель Абшеронского района Маис Мирзоев.
В результате ДТП М.Мирзоев и его пассажир Расул Алиев скончались, а другой пассажир и водитель BMW В.Велиев были госпитализированы.
Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания.
Valeh DadaşovАвтор новости