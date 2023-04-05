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Тяжелое ДТП в Сальяне - трое погибших и трое раненых

Тяжелое ДТП в Сальяне - трое погибших и трое раненых На дороге Баку-Сальян произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, три человека погибли.
Происшествия
5 апреля 2023 г. 17:25
Тяжелое ДТП в Сальяне - трое погибших и трое раненых

На дороге Баку-Сальян произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, три человека погибли.

Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции, инцидент был зарегистрирован на 29-м километре трассы:

"По предварительной информации, движущийся по проезжей части автомобиль марки "КамАЗ" с госномером 42-BM-084 въехал в автомобиль Hyundai Accent с госномером 99-TN-320, стоявший на обочине дороги по причине поломки. В результате происшествия погибли три женщины, находившиеся в легковом автомобиле. Водитель, еще одна женщина и несовершеннолетний ребенок получили ранения".

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda ağır yol qəzası olub, 3 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-2
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