Тяжелое ДТП в Сальяне - трое погибших и трое раненых

На дороге Баку-Сальян произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, три человека погибли.

На дороге Баку-Сальян произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, три человека погибли.

Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции, инцидент был зарегистрирован на 29-м километре трассы:

"По предварительной информации, движущийся по проезжей части автомобиль марки "КамАЗ" с госномером 42-BM-084 въехал в автомобиль Hyundai Accent с госномером 99-TN-320, стоявший на обочине дороги по причине поломки. В результате происшествия погибли три женщины, находившиеся в легковом автомобиле. Водитель, еще одна женщина и несовершеннолетний ребенок получили ранения".

По факту проводится расследование.